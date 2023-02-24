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13:24, 24 февраля 2023
1 мин.

Тодоренко в новом образе напомнила поклонникам цыганку

Тодоренко в новом образе напомнила поклонникам цыганку
Кадр: @reginatodorenko

Новый образ примерила известная певица и телеведущая Регина Тодоренко. Свое перевоплощение она записала на видео и показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Уже угадали, какой мой следующий образ на шоу "Маска"?» — обратилась Тодоренко к поклонникам. Сначала она показала себя растрепанной и без макияжа, но потом перевоплотилась в брюнетку в ярко-красном наряде с оголенными плечами и животом.

Большинству фолловеров необычный вид телеведущей напомнил о цыганках из различных фильмов и песен. Некоторые увидели в ней других известных героинь и реально существовавших женщин.

«Эсмеральда», «Жади», «Похожи на героиню Светланы Тома в фильме «"Табор уходит в небо". Классное перевоплощение!», «Цыганка Сэ-эра», «Вспомнился сериал "Кармелита"», «Ведьма?», «Покахонтас», «Моана», «Мата Хари», — написали юзеры в комментариях.

Один из подписчиков отметил, что Тодоренко очень идет темный цвет волос. Несколько других заявили, что со светлыми локонами ей гораздо лучше.

Телеведущая входит в состав жюри популярного шоу «Маска», новый сезон которого стартовал недавно. Для каждого эфира она подбирает необычный образ.

Ранее Тодоренко повторила знаменитый образ Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» и восхитила подписчиков.

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