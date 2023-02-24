Тодоренко в новом образе напомнила поклонникам цыганку

Большинству фолловеров необычный вид телеведущей напомнил о цыганках из различных фильмов и песен. Некоторые увидели в ней других известных героинь и реально существовавших женщин.

«Эсмеральда», «Жади», «Похожи на героиню Светланы Тома в фильме «"Табор уходит в небо". Классное перевоплощение!», «Цыганка Сэ-эра», «Вспомнился сериал "Кармелита"», «Ведьма?», «Покахонтас», «Моана», «Мата Хари», — написали юзеры в комментариях.

Один из подписчиков отметил, что Тодоренко очень идет темный цвет волос. Несколько других заявили, что со светлыми локонами ей гораздо лучше.

Телеведущая входит в состав жюри популярного шоу «Маска», новый сезон которого стартовал недавно. Для каждого эфира она подбирает необычный образ.

Ранее Тодоренко повторила знаменитый образ Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» и восхитила подписчиков.