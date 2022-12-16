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13:30, 16 декабря 2022
1 мин.

Тодоренко без макияжа показала на видео утренние танцы

Тодоренко без макияжа показала на видео утренние танцы
Кадр: @reginatodorenko

Свои утренние танцы показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица и телеведущая Регина Тодоренко.

«Чего только не сделаешь, чтобы ребенок ел цветную капусту!» — подписала она опубликованное в сторис видео.

В кадре знаменитость в домашней одежде и без макияжа хлопает в ладоши и танцует перед своим младшим сыном Миром.

Ранее Тодоренко поделилась секретами счастливого брака с певцом Владом Топаловым. Знаменитость рассказала, что недавно супруг заступился за нее перед хейтерами.

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