13:30, 16 декабря 2022
1 мин.
Тодоренко без макияжа показала на видео утренние танцы
Кадр: @reginatodorenko
Свои утренние танцы показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица и телеведущая Регина Тодоренко.
«Чего только не сделаешь, чтобы ребенок ел цветную капусту!» — подписала она опубликованное в сторис видео.
В кадре знаменитость в домашней одежде и без макияжа хлопает в ладоши и танцует перед своим младшим сыном Миром.
Ранее Тодоренко поделилась секретами счастливого брака с певцом Владом Топаловым. Знаменитость рассказала, что недавно супруг заступился за нее перед хейтерами.