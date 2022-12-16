Тодоренко без макияжа показала на видео утренние танцы

Свои утренние танцы показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица и телеведущая Регина Тодоренко.

«Чего только не сделаешь, чтобы ребенок ел цветную капусту!» — подписала она опубликованное в сторис видео.