Тодоренко и Топалов рассказали о разладе в семье

О разладе в семье в интервью Hello! рассказала телеведущая Регина Тодоренко. Она призналась, что был период, когда она хотела развестись с мужем, певцом Владом Топаловым. Знаменитость сообщила, что во время кризиса отношений она с супругом повещала психологические сессии.

Уточняется, что когда Тодоренко заявила Топалову о желании подать на развод, он ответил, что собирается провести с женой всю жизнь и сделает все возможное для сохранения их семьи. С журналистами певец поделился намерением не повторить судьбу собственных родителей, которые развелись.

Решение конфликта звездная пара нашла на приеме у психолога, к которому они обратились с запросом спасти брак. Тогда специалист порекомендовал своим клиентам планировать свидания друг с другом и общаться не только на тему семьи и детей.

Сам Топалов пояснил, что у них с женой совершенно не совпадает график работы: она трудится допоздна, а он ложится спать с детьми и просыпается рано утром. Это значительно затрудняет процесс составления графика свиданий, но супруги стараются его соблюдать.

Топалов и Тодоренко воспитывают двух сыновей Михаила и Мирослава. В 2018 году они официально оформили свои отношения.

Ранее Тодоренко высказалась о наказании детей. Она заявила о материальной ответственности своих наследников за проступки.