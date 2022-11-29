Тодоренко в белье рассказала о своей болезни

Фигуру в белье показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица и телеведущая Регина Тодоренко. Она заявила, что гордится своим телом через четыре месяца после вторых родов и больше не стесняется показывать его, несмотря на болезни.

«Я много лет стеснялась своего тела из-за сколиоза и из-за витилиго! Никогда не позволяла себе надевать вещи с открытой спиной. И как же мне было некомфортно перед камерой в купальнике…» — рассказала Тодоренко.

На съемках одного из выпусков шоу «Ледниковый период» на ней был наряд с открытой спиной, после чего она получила множество восхищенных комментариев от поклонников. «Регина, какая у вас красивая спина!», «Какие мышцы спины!» — написали они. Это придало звезде уверенности в себе.

Телеведущая заявила, что много времени и сил тратила, чтобы скрыть сколиоз. Она «специально совершала безумные поступки, шла против всех медицинских рекомендаций, жила вопреки всем запретам». Теперь же она относится к сколиозу не как к болезни, а как к особенности тела.

«Именно эта особенность сформировала меня как личность. Болит ли? Не тяжело ли с такой спиной выполнять элементы на "Ледниковом периоде"? Болит и тяжело. Если об этом постоянно думать и уделять много времени. Как только я меняю фокус на свои цели и мечты, перестаю ощущать боль. Я просто про нее забываю! Может, так я обманываю себя, но мне так живется проще», — поделилась она.

Тодоренко вспомнила случай многолетней давности, когда в одном из роддомов врач сказал ей, что с такой спиной она никогда не сможет выносить и родить ребенка. «В итоге у меня дважды были естественные роды, в которых я сама себя обезболивала», — заявила она.

Ранее Тодоренко назвала главную ошибку в гонке за успехом. «Я много очаровывалась и разочаровывалась, лишь потому что делала одну огромную ошибку», — призналась она.