Люди
Сегодня в 11:43
1 мин.

Тодоренко раскрыла отношение мужа к партнерским родам

Тодоренко раскрыла отношение мужа к партнерским родам
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Отношение своего мужа к партнерским родам раскрыла телеведущая Регина Тодоренко в своем Telegram-канале.

«Мы дважды рожали вместе. Первый раз он держал меня за руку на родильном кресле в роддоме, второй — обнимал за плечи, когда рожала в бассейне; два раза перерезал пуповину (в том числе пуповину своей племянницы)», — вспомнила Тодоренко. При этом ее супруг, певец Влад Топалов, категорически отказался присутствовать на родах до появления на свет первенца в 2018 году.

По мнению телеведущей, роды в присутствии мужа укрепили их семейные отношения и дали ей ощущение безопасности. «Я из тех женщин, которые считают, что, если вместе планировали детей, давай вместе пройдем этот путь от начала до конца», — написала Тодоренко.

В июле 2022 года Тодоренко и Топалов стали родителями во второй раз. Знаменитость рассказала, что второй ребенок появился на свет в присутствии мужа и старшего сына. Она назвала это событие единением сердец и душ и сообщила, что мальчик положительно воспринял произошедшее.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.