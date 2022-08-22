Тодоренко раскрыла отношение мужа к партнерским родам

Отношение своего мужа к партнерским родам раскрыла телеведущая Регина Тодоренко в своем Telegram-канале.

«Мы дважды рожали вместе. Первый раз он держал меня за руку на родильном кресле в роддоме, второй — обнимал за плечи, когда рожала в бассейне; два раза перерезал пуповину (в том числе пуповину своей племянницы)», — вспомнила Тодоренко. При этом ее супруг, певец Влад Топалов, категорически отказался присутствовать на родах до появления на свет первенца в 2018 году.

По мнению телеведущей, роды в присутствии мужа укрепили их семейные отношения и дали ей ощущение безопасности. «Я из тех женщин, которые считают, что, если вместе планировали детей, давай вместе пройдем этот путь от начала до конца», — написала Тодоренко.

В июле 2022 года Тодоренко и Топалов стали родителями во второй раз. Знаменитость рассказала, что второй ребенок появился на свет в присутствии мужа и старшего сына. Она назвала это событие единением сердец и душ и сообщила, что мальчик положительно воспринял произошедшее.