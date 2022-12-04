Регина Тодоренко сняла видео под капельницей

Видео под капельницей сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица и телеведущая Регина Тодоренко. Она и ее старший сын Михаил все выходные прикованы к кровати.

«Мы с Мишкой сегодня два овоща. Я отравилась, у него 39,5», — рассказала Тодоренко в сторис. На опубликованном после этого видео телеведущая показала, что лежит под капельницей, а ребенок сидит рядом.