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22:39, 04 декабря 2022
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Регина Тодоренко сняла видео под капельницей

Регина Тодоренко сняла видео под капельницей
Фото: @reginatodorenko

Видео под капельницей сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица и телеведущая Регина Тодоренко. Она и ее старший сын Михаил все выходные прикованы к кровати.

«Мы с Мишкой сегодня два овоща. Я отравилась, у него 39,5», — рассказала Тодоренко в сторис. На опубликованном после этого видео телеведущая показала, что лежит под капельницей, а ребенок сидит рядом.

«Мне очень плохо!» — призналась знаменитость. Плохое самочувствие не помешало ей посмотреть новый выпуск «Ледникового периода», участие в котором она принимает.

Ранее Тодоренко опубликовала видео в наряде с глубоким декольте. Подписчики посоветовали ей одеться.

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