Тодоренко в наряде с глубоким декольте посоветовали одеться

Видео в наряде с глубоким декольте опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица и телеведущая Регина Тодоренко.

«Готовы, да? Сейчас вы увидите это! Мне прям стыдно…» — сказала Тодоренко перед тем, как показаться в кадре. Рассматривая себя в желтом пиджаке, надетом поверх открывающего грудь топа, она сначала громко засмеялась, а потом заявила, что похожа на обольстительницу. В другой публикации в этом же наряде знаменитость исполнила песню «Ты холодный снежный принц» певцов Маркула и Тоси Чайкиной.