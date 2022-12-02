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16:13, 02 декабря 2022
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Тодоренко в наряде с глубоким декольте посоветовали одеться

Тодоренко в наряде с глубоким декольте посоветовали одеться
Фото: @reginatodorenko

Видео в наряде с глубоким декольте опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица и телеведущая Регина Тодоренко.

«Готовы, да? Сейчас вы увидите это! Мне прям стыдно…» — сказала Тодоренко перед тем, как показаться в кадре. Рассматривая себя в желтом пиджаке, надетом поверх открывающего грудь топа, она сначала громко засмеялась, а потом заявила, что похожа на обольстительницу. В другой публикации в этом же наряде знаменитость исполнила песню «Ты холодный снежный принц» певцов Маркула и Тоси Чайкиной.

Большинство поклонников восхитились увиденным, однако некоторые посоветовали Тодоренко одеться. «Я не могла оторвать глаз от груди все видео. Но поете вы тоже красиво», «Регина, голос ангела!», «Обязательно ли петь с таким декольте?», «Оденься, пожалуйста, тебе не идет», — написали они. «Ткани на топ не хватило», — иронично оправдалась за свой внешний вид певица.

Ранее Тодоренко показала фигуру в белье и рассказала о своей болезни. Она заявила, что гордится своим телом через четыре месяца после вторых родов и больше не стесняется показывать его.

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