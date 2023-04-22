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22:56, 22 апреля 2023
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Регина Тодоренко в образе Черного лебедя восхитила пользователей сети

Регина Тодоренко выбрала образ Черного лебедя для шоу «Маска».

Регина Тодоренко в образе Черного лебедя восхитила пользователей сети
Кадр: @reginatodorenko

Образ Черного лебедя выбрала для нового выпуска шоу «Маска» телеведущая Регина Тодоренко. Процесс его создания она записала на видео и опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Жду вас у экранов!» — обратилась Тодоренко к подписчикам.

Увиденное восхитило пользователей сети. «Шикарный образ», «Королева!», «Лучший образ из всех», «Бесподобная Регина», «Бомбически!» — написали они в комментариях.

Ранее Тодоренко в образе напомнила поклонникам цыганку.

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