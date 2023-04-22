Регина Тодоренко в образе Черного лебедя восхитила пользователей сети

Образ Черного лебедя выбрала для нового выпуска шоу «Маска» телеведущая Регина Тодоренко. Процесс его создания она записала на видео и опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Жду вас у экранов!» — обратилась Тодоренко к подписчикам.