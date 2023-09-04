Лесничие спрогнозировали начало сезона осенних опят в Подмосковье

Начало сезона осенних опят в Подмосковье спрогнозировал Комитет лесного хозяйства Московской области. Этот вид грибов появится в лесах столичного региона к середине сентября.

«Осенние опята появляются, когда ночная температура падает ниже 10 градусов Цельсия на протяжении нескольких дней. Пока грибникам придется довольствоваться летними опятами, которые продолжат расти до начала октября, хотя их будет меньше», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Опята — общее народное название для нескольких видов грибов, растущих на пнях и деревьях. На самом деле эти грибы относятся к разным родам и даже к разным семействам, отметили в ведомстве.

Наиболее часто встречающиеся съедобные опята — летние, луговые, осенние и зимние. «Из этих четырех видов к роду опенок (Armillaria) относится только опенок осенний (Armillariella mellea), поэтому его и называют настоящим. Из перечисленных видов его можно спутать только с опенком летним (Kuehneromyces mutabilis)», — говорится в сообщении. Луговые и зимние опята выглядят иначе.

Ранее нутрициолог назвала россиянам повышающие либидо грибы.