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15:57, 24 июля 2023
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Откровенные фото 45-летней Толкалиной восхитили пользователей сети

Актриса Любовь Толкалина опубликовала фотографии в откровенном боди.

Откровенные фото 45-летней Толкалиной восхитили пользователей сети
Фото: Алиса Гокоева / @tolkalinaliuba

Серию откровенных снимков опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Любовь Толкалина. На фото 45-летняя знаменитость изображена в белом боди.

Некоторые подписчики упрекнули актрису за чересчур откровенный для ее возраста контент. Однако большинство пользователей сети увиденное восхитило, они вступились за Толкалину, отметив, что естественную красоту не нужно скрывать.

© Фото: Алиса Гокоева / @tolkalinaliuba

«Фото прекрасное, нежное, притягивающее. Здесь показана женщина, а не отретушированная, бездушная модель», «Показала, что в таком возрасте можно быть красивой и сексуальной», «Она даст фору большинству 20-летних!», «Красивая женщина, красивое тело. Все очень гармонично», «Эстетично, сексуально, естественно!» — написали юзеры в комментариях.

Ранее актриса Кристина Асмус в прозрачном мокром топе восхитила подписчиков.