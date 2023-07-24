Откровенные фото 45-летней Толкалиной восхитили пользователей сети

Серию откровенных снимков опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Любовь Толкалина. На фото 45-летняя знаменитость изображена в белом боди.

Некоторые подписчики упрекнули актрису за чересчур откровенный для ее возраста контент. Однако большинство пользователей сети увиденное восхитило, они вступились за Толкалину, отметив, что естественную красоту не нужно скрывать.