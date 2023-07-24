Откровенные фото 45-летней Толкалиной восхитили пользователей сети
Актриса Любовь Толкалина опубликовала фотографии в откровенном боди.
Серию откровенных снимков опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Любовь Толкалина. На фото 45-летняя знаменитость изображена в белом боди.
Некоторые подписчики упрекнули актрису за чересчур откровенный для ее возраста контент. Однако большинство пользователей сети увиденное восхитило, они вступились за Толкалину, отметив, что естественную красоту не нужно скрывать.
«Фото прекрасное, нежное, притягивающее. Здесь показана женщина, а не отретушированная, бездушная модель», «Показала, что в таком возрасте можно быть красивой и сексуальной», «Она даст фору большинству 20-летних!», «Красивая женщина, красивое тело. Все очень гармонично», «Эстетично, сексуально, естественно!» — написали юзеры в комментариях.
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