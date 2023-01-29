13:52, 29 января 2023
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44-летняя Любовь Толкалина опубликовала фото топлес
Фото: @tolkalinaliuba
Фотографию топлес опубликовала 44-летняя актриса Любовь Толкалина в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Откровенный снимок был снят во время отдыха в Израиле.
На фото Толкалина позирует в бежевых брюках на фоне цветущего кустарника. Грудь актрисы оголена. Несколько дней назад знаменитость уехала в Тель-Авив.
Ранее Толкалина показала фигуру в купальнике после занятий фридайвингом. Звезда выложила фото из раздевалки спортивного комплекса.