44-летняя Любовь Толкалина опубликовала фото топлес

Фотографию топлес опубликовала 44-летняя актриса Любовь Толкалина в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Откровенный снимок был снят во время отдыха в Израиле.

На фото Толкалина позирует в бежевых брюках на фоне цветущего кустарника. Грудь актрисы оголена. Несколько дней назад знаменитость уехала в Тель-Авив.

Ранее Толкалина показала фигуру в купальнике после занятий фридайвингом. Звезда выложила фото из раздевалки спортивного комплекса.