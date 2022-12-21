44-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 44-летняя актриса Любовь Толкалина. Знаменитость выложила фото из раздевалки после занятий фридайвингом в спортивном комплексе «Чайка».
«И снова здравствуйте», — подписала снимок она. Толкалина в слитном купальном костюме черного цвета позирует у зеркала. Волосы актрисы распущены.
Фото: @tolkalinaliuba
Ранее Толкалина опубликовала видео, на котором она выполняет стойку на голове. Позаниматься йогой актриса решила у бассейна на острове на берегу Индийского океана. Фолловеры оценили внешний вид и выносливость кинозвезды.