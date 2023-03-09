Толкнувший подростка под поезд метро мужчина лечился у психиатров

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство несовершеннолетнего, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве. По данным ведомства, толкнувший подростка под поезд метро мужчина неоднократно лечился у психиатров.

«Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью», — гговорится в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, в четверг, 9 марта, на станции метро «Киевская» мужчина 1961 года рождения толкнул под поезд 15-летнего подростка. Инцидент попал на видео.