Пассажир столичного метро толкнул попутчика под поезд и попал на видео

До этого в ведомстве предупреждали москвичей о временном увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути. Сейчас составы ходят в соответствии с графиком.

Инцидент произошел на станции метро «Киевская». По данным прокуратуры Москвы, злоумышленник 1961 года рождения задержан. Он толкнул под поезд 15-летнего подростка. Молодой человек жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами.

Ранее в московском метро погиб упавший на пути человек. По данным издания, еще один в похожей ситуации получил тяжелую травму на станции «Ботанический сад».