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17:17, 09 марта 2023
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Пассажир столичного метро толкнул попутчика под поезд и попал на видео

Дептранс опубликовал видео падения пассажира метро под поезд.

Пассажир столичного метро толкнул попутчика под поезд и попал на видео

Пассажир метро толкнул попутчика под поезд и попал на видео, опубликованное столичным Дептрансом.

«По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан», — говорится в сообщении. На видео мужчина подходит к человеку на платформе и толкает под приближающиййся поезд. После этого толкунувшего сразу хватают несколько других пассажиров.

До этого в ведомстве предупреждали москвичей о временном увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути. Сейчас составы ходят в соответствии с графиком.

Инцидент произошел на станции метро «Киевская». По данным прокуратуры Москвы, злоумышленник 1961 года рождения задержан. Он толкнул под поезд 15-летнего подростка. Молодой человек жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами.

Ранее в московском метро погиб упавший на пути человек. По данным издания, еще один в похожей ситуации получил тяжелую травму на станции «Ботанический сад».

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