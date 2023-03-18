Подростки толпой избили двоих студентов колледжа и сняли все на видео

Неизвестные молодые люди толпой избили студентов Ульяновского политехнического колледжа. Ребятам 16 и 17 лет, один из них пострадал серьезно, другому медпомощь не понадобилась. Избиение было заснято на видео, которое опубликовали в соцсетях. По предварительным данным, парни были избиты за то, что попытались обмануть местного торговца наркотиками.

По данным источника, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой по предварительному сговору»).

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