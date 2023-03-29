Москвичи толпой вышли на проезжую часть возле МКАД и попали на видео
Москвичи массово вышли на проезжую часть возле МКАД в районе Ховрино из-за ДТП.
Москвичи массово вышли на проезжую часть возле МКАД в районе Ховрино из-за ДТП и попали на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы». По имеющимся данным, людям пришлось добираться до метро пешком из-за крупного ДТП, которое парализовало движение авто и общественного транспорта.
«Прям по дороге идут», «Чем больше город, тем больше рисков техногенных катастроф. "Лучше жить в провинции у моря...", говорил поэт Иосиф Бродский», «Москвичи фитнес любят», «Утренняя пробежка», — прокомментировали юзеры.
На опубликованных кадрах десятки людей плотным потоком идут по выделенной полосе движения.
Ранее на видео попала огромная очередь мигрантов в ожидании автобусов на остановке у станции метро «Лесопарковая» в Москве. Местные жители систематически жалуются на выходящих на проезжую часть приезжих, которые мешают движению машин.