Москвичи толпой вышли на проезжую часть возле МКАД и попали на видео

«Прям по дороге идут», «Чем больше город, тем больше рисков техногенных катастроф. "Лучше жить в провинции у моря...", говорил поэт Иосиф Бродский», «Москвичи фитнес любят», «Утренняя пробежка», — прокомментировали юзеры.

На опубликованных кадрах десятки людей плотным потоком идут по выделенной полосе движения.

Ранее на видео попала огромная очередь мигрантов в ожидании автобусов на остановке у станции метро «Лесопарковая» в Москве. Местные жители систематически жалуются на выходящих на проезжую часть приезжих, которые мешают движению машин.