Толпы мусульман заполонили станцию московского метро и попали на видео

В этот день в главной Соборной мечети столицы, расположенной у станции «Проспект Мира», прошел праздничный намаз. Столичный Дептранс накануне предупреждал, что на станциях метро у мечетей возможны ситуативные ограничения входа и выхода.

На кадрах видно столпившихся у входа на станцию людей, а также огромные очереди к турникетам.

Ранее на видео попали десятки тысяч мусульман, собравшихся на прилегающих к Соборной мечети улицах.