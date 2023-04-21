Толпы мусульман заполонили станцию московского метро и попали на видео
В Москве мусульмане парализовали движение на станции метро «Проспект Мира».
Толпы верующих утром в пятницу, 21 апреля, во время массового празднования Ураза-байрама заполонили станцию московского метро «Проспект Мира», парализовав на ней движение людей, и попали на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Московские новости».
В этот день в главной Соборной мечети столицы, расположенной у станции «Проспект Мира», прошел праздничный намаз. Столичный Дептранс накануне предупреждал, что на станциях метро у мечетей возможны ситуативные ограничения входа и выхода.
На кадрах видно столпившихся у входа на станцию людей, а также огромные очереди к турникетам.
Ранее на видео попали десятки тысяч мусульман, собравшихся на прилегающих к Соборной мечети улицах.