Переехавшая за город россиянка раскрыла тонкости сельского сервиса

А вот медицинской инфраструктуры и учреждений красоты в деревне нет, поэтому, если есть необходимость посетить врача или косметолога, Артес отправляется в город. «Там мой график плотно забит. Мне нужно обойти специалистов, сходить на маникюр и педикюр, побывать в бане, в салоне красоты, встретиться с друзьями и так далее», — рассказала собеседница «Мосленты».

Ранее живущий в Неаполе москвич отнес к главным местным религиям футбол и кофе.