Переехавшая за город россиянка раскрыла тонкости сельского сервиса
Переехавшая в деревню россиянка назвала причину покупать молоко у соседей.
Тонкости сельского сервиса раскрыла «Мосленте» переехавшая в деревню россиянка, основательница проекта «Село оно мое» Надежда Артес. Она назвала причину покупать некоторые продукты у соседей.
Может показаться, что никакого сервиса в деревне нет, но это не так. Он есть, просто специфический, не такой, к какому мы привыкли в городе
Так, Артес регулярно покупает у соседей свежее молоко и сметану, помидоры, огурцы и яйца. По ее словам, ни в одном магазине таких же вкусных продуктов не найти. «Я знаю, кто привозит свежий хлеб из других деревень. Если приехать к определенному времени, можно взять еще горячую буханку», — отметила она.
Я поддерживаю деревенскую экономику. Меня это радует, потому что здесь мои деньги имеют вес намного больший, чем в городе. Они не размываются в бюджете сетевых супермаркетов. А я в лицо знаю производителя молока, которое пью, и корову, которая его дает, тоже знаю. Потом тот же человек запросто может мне позвонить и сказать: «Я тут в лес сходил, черники набрал. Хочешь?»
А вот медицинской инфраструктуры и учреждений красоты в деревне нет, поэтому, если есть необходимость посетить врача или косметолога, Артес отправляется в город. «Там мой график плотно забит. Мне нужно обойти специалистов, сходить на маникюр и педикюр, побывать в бане, в салоне красоты, встретиться с друзьями и так далее», — рассказала собеседница «Мосленты».
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