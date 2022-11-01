Названы опасные последствия стресса для организма человека

Опасные последствия стресса для организма человека назвала в разговоре с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, затяжной стресс может привести к возникновению различных заболеваний.

«Триггерами могут быть самые разные ситуации, которые запускают в организме выработку гормонов стресса. Они действуют на организм, вызывая учащение сердцебиения, напряжение мышц, приводя наше тело в режим максимальной готовности, чтобы оно было способно быстро отреагировать на любую опасную ситуацию», — пояснила специалист.

По словам собеседницы, если действие стресса продолжается день за днем, то самочувствие может ухудшиться — как правило происходит это не одномоментно, а постепенно. Люди, находящиеся в состоянии хронического стресса, испытывают постоянную тревожность, проблемы со сном, страдают от головных болей, могут столкнуться с симптомами депрессии, нарушением либидо.

Последствия стресса затрагивают весь организм целиком. Например, учащенное сердцебиение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что увеличивает вероятность сердечного приступа. Кроме того, те, кто постоянно испытывает стресс, нередко имеют проблемы с пищеварением — тошнота, запоры или диарея случаются у них чаще, чем обычно, продолжила Малиновская.

«Добавлю, что стресс заставляет нашу печень выбрасывать в кровь больше глюкозы, чем обычно. Это нужно для того, чтобы дать организму энергию, которую он сможет использовать в чрезвычайной ситуации. В том случае, если стресс становится хроническим, то и уровень глюкозы в крови будет постоянно выше нормы — это приведет к повышению риска развития диабета второго типа», — заключила специалист.

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