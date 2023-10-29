Роспотребнадзор назвал топ-5 полезных корнеплодов

Топ-5 полезных корнеплодов назвали специалисты Роспотребнадзора. Они призвали россиян есть редьку, топинамбур, а также корни пастернака, цикория и петрушки.

«В 100 граммах редьки содержится всего 30 килокалорий, что делает корнеплод идеальным для диетического питания. В редьке много антиоксидантов, минералов и витаминов, в особенности витамина С. Ее актуально употреблять в период респираторных заболеваний: сок корнеплода снижает воспаление верхних дыхательных путей, понижает температуру и снимает заложенность носа», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, экстракт редьки способствует очищению печени и восстановлению ее клеточной целостности. Но употребление корнеплода повышает кислотность в желудке, поэтому людям с проблемами ЖКТ нужно быть с ним осторожнее, добавили эксперты.

Топинамбур или земляную грушу в Роспотребнадзоре называют чемпионом среди овощей по содержанию калия, который укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов. В этом корнеплоде много кальция и фтора, что полезно для здоровья зубов.

«Но самое главное в топинамбуре — инулин. Это вещество нормализует уровень сахара в крови, поэтому корнеплод незаменим в диете людей с сахарным диабетом. Инсулин также способен защитить сосуды от образования тромбов и склеротических бляшек», — отметили в ведомстве.

Корень пастернака богат клетчаткой и антиоксидантами, максимальную пользу он приносит в сыром виде.

Корень петрушки можно есть в сыром виде, а можно варить, тушить и жарить. Он полезен для профилактики мочекаменной болезни, способствует выработке желудочного сока и отличается небольшим слабительным эффектом.

«Высокое содержание железа, цинка, фосфора, калия, а также витаминов группы В, С, К и А делает корень петрушки доступным суперфудом для поддержания иммунитета и красоты», — заявили специалисты.

В считающимся полезной альтернативой кофе корне цикория содержатся витамины С и В6, магний, фосфор, фолиевая кислота, марганец и калий. В нем также много инулина.

«В отличие от кофе, цикорий не возбуждает, а наоборот, успокаивает нервную систему и снижает уровень глюкозы в крови», — отметили эксперты.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали мыть яйца перед употреблением.