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17:01, 24 сентября 2022
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Составлен топ-5 продуктов с антибактериальным и противовирусным действием

Составлен топ-5 продуктов с антибактериальным и противовирусным действием
Фото: Unsplash

Топ-5 продуктов с антибактериальным и противовирусным действием составил в беседе с URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Есть продукты, которые обладают антибактериальным действом, противовирусным действом, повышают иммунитет. О них лучше говорить не как о продуктах для лечения, а как об оздоровительных профилактических продуктах. Это хорошо известные нам чеснок, лук, клюква, брусника, особенно полезные при заболевании почек, мочевыводящих путей, а также настой ромашки», — сообщил эксперт.

Гинзбург уточнил, что перечисленные продукты следует использовать в качестве дополнения к основной терапии, а не замещать ее. Их антибактериального действия для лечения может быть недостаточно.

Ранее врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт. По его словам, это белокочанная капуста, содержащая сульфорафан.

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