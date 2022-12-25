Москвичи поспорили о торговле домашними животными на рынках

О торговле домашними животными на рынках поспорили москвичи в комментариях под архивным снимком, опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва». Многие юзеры высказались против того, чтобы питомцев продавали в подобных местах.

«Не должны собачки и котейки продаваться на рынке. Это не товар, а живые души», «Ужасное зрелище», «За таким рынком в Москве выбрасывали коробки с непроданным "товаром". Подробности еще ужаснее», — прокомментировали они.

Другие подписчики канала посчитали, что ничего плохого в торговле животными на рынках нет — многие пользователи отметили, что именно на популярном когда-то Птичьем рынке они покупали своих любимых питомцев.

«Жили у самого Птичьего рынка, и самые добрые воспоминания из детства, ничего ужасного там не было, было много интересного. Купили там кошку с мамой, она была любима всей семьей до самого конца», «Для меня поездка на Птичий рынок была праздником. Однозначно. И все мои горячо любимые друзья: и рыбки, и птички, и хомячки, и моя любимая и незабвенная собака — все оттуда», — написали они.

Ранее в сети обсудили, что на Птичий рынок съезжались не только жители Москвы, но и всего Советского Союза. Чаще всего покупали там мотыля для рыбалки.