Доктор Гинзбург назвал тормозящие старение витамины

Тормозящие старение витамины назвал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, это витамины группы В.

По словам доктора, с возрастом в организме накапливается гомоцистеин — токсичное вещество, поражающее сосуды. Витамины В6, В9 и В12 способствуют переходу гомоцистеина в полезную аминокислоту метионин. В большом количестве они содержатся в крупах, ягодах, капусте, салатах и рыбе. Употребляя эти продукты в достаточном количестве, в старости можно продлить себе жизнь на несколько лет, отметил Гинзбург.

Много метионина также содержится в животном белке, однако пожилым людям вреден его избыточный синтез в организме. В качестве альтернативы врач посоветовал употреблять соевые и бобовые продукты, а также принимать витаминно-минеральные комплексы.

Ранее Гинзбург объяснил важность витаминов для здоровья человека.