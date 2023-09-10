Доктор Гинзбург объяснил важность витаминов для здоровья человека

Важность витаминов для здоровья человека объяснил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. В частности, он напомнил о влиянии витаминов группы В на кожу и мозг.

«Витамины — это необходимые для здоровья компоненты питания. Они делятся на водорастворимые и жирорастворимые. К водорастворимым относятся витамины группы В и витамин С», — рассказал Гинзбург.

Он отметил, что все витамины группы В так или иначе участвуют в обмене веществ. Витамины В1, В2 и В6 активно участвуют в процессах окисления и извлечения энергии, а В3 (никотиновая кислота) поддерживает состояние сосудистой стенки, защищает от атеросклероза. В9 (фолиевая кислота) и В12 необходимы для размножения клеток. В12 также защищает от старения, поддерживает активную функцию коры головного мозга. В6 защищает от депрессии и тревоги.

«Источники витаминов группы В достаточно распространены, советую обратить внимание на мясо, рыбу и птицу, в которых содержатся В6, В12 и В1, а также крупы и грубый хлеб, дающие нам витамины В2, В3 и В6. Витамин В9 содержится только в зелени», — рассказал диетолог.

Витамин С необходим для синтеза коллагена (молодости кожи) и для иммунитета, он защищает от воспалений, продолжил эксперт. Содержится он в яблоках, грушах, ягодах, цитрусовых, щавеле и другой салатной зелени.

«Жирорастворимый витамин D чрезвычайно важен для человека. Он поддерживает наш скелет в норме, защищает головной мозг, противостоит онкозаболеваниям. Очень важное значение он имеет для женщин старше 40 лет», — отметил Гинзбург.

Витамины А и Е — это «витамины красоты», они отвечают за кожу, волосы и ногти, а витамин К помогает работать витамину D, он защищает сосуды, чтобы в них не откладывался кальций, добавил врач.

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