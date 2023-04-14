Кондитер высказалась о тортах из рыбы и колбасы
Кондитер Волошина назвала торты из рыбы и колбасы хорошим трендом.
О тортах из сыра, рыбы и колбасы высказалась в беседе с «Мослентой» кондитер Евгения Волошина. Она назвала их «хорошим трендом».
«Сегодня торт — это уже не только сладость. Например, для меня он вообще не про сахар. Я скорее смотрю на него как на предмет искусства», — заявила Волошина.
В наше время, по словам кондитера, можно найти в продаже мясные и рыбные торты, торты из колбасы, паштета, сыра — практически из чего угодно.
«Самое главное — чтобы на торт было приятно смотреть. Им нужно любоваться, но при этом понимать, что его можно разрезать и съесть», — отметила собеседница «Мосленты».
Несладкие торты — очень хороший тренд, но пока его нельзя назвать постоянным, он рассчитан на праздничные дни и на определенную аудиторию, добавила кондитер.
Ранее создатель торта «Птичье молоко», знаменитый кондитер Владимир Гуральник рассказал об очередях за тортами в советское время.