По «предсказанию» итальянского певца Тото Кутуньо начали петь прозаик Людмила Петрушевская и ее дочь Наталья Павлова. Об этом 85-летняя писательница вспомнила на личной странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta), почтив так память умершего 22 августа артиста.

«Вечерами мы слушали проигрыватель и дружно подпевали пластинке Тото Кутуньо, вместо микрофона используя ложки. Песня "Лашате ми кантаре" превратилась в наш гимн. И для нас с дочкой ее главная строчка, означающая "дайте мне петь", стала предсказанием», — написала Петрушевская.

Писательница рассказала, что ее наследница начала петь и писать песни с 16 лет, собрала свою музыкальную группу. Сама же она впервые выступила в качестве певицы в 69 дет.

Ранее Петрушевская вспомнила детство во времена сталинских репрессий.