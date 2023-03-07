Раввин рассказал о традиции евреев напиваться на праздник Пурим
Рав Михоэль Ставропольский рассказал о правильном опьянении евреев на праздник Пурим.
Основные традиции иудейского праздника Пурим, отмечаемого в эти дни, перечислил «Мосленте» руководитель еврейского молодежного клуба Яхад Jewell, рав Михоэль Ставропольский.
«Основные заповеди праздника Пурим — послушать чтение Свитка Эстер, в котором рассказывается история праздника, помочь нуждающимся и бедным, чтобы у них была возможность совершить трапезу, сделать съестные подарки и самому принять участие во вкусном застолье», — сообщил он.
Кроме того, в этот день следует веселиться и по желанию употреблять алкогольные напитки. «Напиваться — это традиция, но не заповедь, которой ты связан. Задача есть максимально веселиться, кому-то для этого необходимо немного горячительного. Есть такое понимание, что нужно выпить так, чтобы не отличить "Проклят Аман" от "Благословен Мордехай" — грубо говоря, не отличить добро от зла», — пояснил собеседник «Мосленты».
В праздник не нужно напиваться до того, чтобы «терять человеческое лицо», подчеркнул герой интервью. «Чтобы тебе было весело, чтобы весело было окружающим, чтобы все были на позитиве. Убрать из своего сердца восприятие границы добра и зла, но только в восприятии, не в поведении», — описал он допустимую степень опьянения.
В Пурим разрешается употребление любых кошерных напитков — к примеру, водки, виски и текилы. В специализированных магазинах можно приобрести кошерное вино.
В 2023 году Пурим отмечается 6 и 7 марта. Евреи отмечают спасение народа от истребления, которое планировал злодей Аман во время правления персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса) в V веке до нашей эры.
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