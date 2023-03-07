Раввин рассказал о традиции евреев напиваться на праздник Пурим

Кроме того, в этот день следует веселиться и по желанию употреблять алкогольные напитки. «Напиваться — это традиция, но не заповедь, которой ты связан. Задача есть максимально веселиться, кому-то для этого необходимо немного горячительного. Есть такое понимание, что нужно выпить так, чтобы не отличить "Проклят Аман" от "Благословен Мордехай" — грубо говоря, не отличить добро от зла», — пояснил собеседник «Мосленты».

В праздник не нужно напиваться до того, чтобы «терять человеческое лицо», подчеркнул герой интервью. «Чтобы тебе было весело, чтобы весело было окружающим, чтобы все были на позитиве. Убрать из своего сердца восприятие границы добра и зла, но только в восприятии, не в поведении», — описал он допустимую степень опьянения.