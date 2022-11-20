Жена раввина поделилась правилами воспитания еврейских детей

Правилами воспитания еврейских детей поделилась с «Мослентой» жена раввина Йосефа Херсонского Мария Хлоповская, переехавшая из России в Тель-Авив. В ее семье муж отвечает в основном за религиозное воспитание, а она — за светское.

«В нашем доме пять книжных шкафов. Три из них занимает религиозная литература, два — светская. Это мои учебники, а также художественная и научно-популярная литература от Довлатова до Хокинга и Венди Сузуки, написавшей книгу"Странная девочка, которая влюбилась в мозг"», — поделилась героиня интервью.

В Израиле, по словам Хлоповской, ребенок учится в религиозной школе до тех пор, пока не выразят желание перевестись в светско-религиозное учреждение. «Для мальчиков, например, стандартный путь — младшая иешива (иудейская школа — «Мослента»), старшая иешива, армия, университет. Вот базовая образовательная линейка. Сначала мы воспитываем хорошего еврея, а потом уже — профессионала», — пояснила героиня интервью.

Еще одной особенностью Израиля, влияющей на воспитание детей, жена раввина назвала безопасность среды. «Я не чувствую никакой опасности, даже если иду по улице в два часа ночи. Если завтра выходной, старшие дети могут гулять хоть всю ночь, нет проблем. Им нужно только написать нам пару раз за это время, что все в порядке, и звонить, если что-то случится», — рассказала она.

Ранее воспоминаниями о коллективном воспитании детей в СССР поделился журналист и писатель Александр Цыганов. По его словам, в советские годы дети считались «общими».