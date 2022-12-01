Москвичка выдвинула 53 требования к потенциальному мужу и была раскритикована

Список из 53 требований к потенциальному мужу опубликовала в группе «Понурые знакомства» во «ВКонтакте» 22-летняя жительница Москвы. Некоторые пункты были раскритикованы пользователями сети.

«Просто попытка найти самого лучшего мужа в мире, чтобы любить, ценить и заботиться. Можете осуждать и шутить на тему моей требовательности, но я все же попробую. Для меня любовь — это не причинять друг другу боль и быть искренним», — написала девушка.

Так, от потенциального избранника москвички Мелисы Макаровой требуется не одушевлять неодушевленные предметы в негативном ключе (пример: овощам больно, когда мы их едим), стараться не шуметь во время сна, дарить цветы раз в месяц, не играть в компьютерные игры больше 12 часов в месяц, не быть иждивенцем, не иметь пагубных привычек, следить за здоровьем, не быть нарциссом и так далее.

«Если импотент, то не отрицаешь это. IQ выше 120. Не имеешь жену, девушку, парня. Готов говорить другим людям о второй половинке или хорошее, или ничего», — значится в последних пунктах.

О себе москвичка рассказала, что работает в сфере HR, любит гулять, путешествовать, готовить, смотреть сериалы и немного занимается спортом. Предпочитает слушать русский рэп и считает себя тревожной.

«Токсичный HR», «Глядя на некоторые пункты, могу сразу сказать, что это далеко не полный список и в будущем он будет пополняться», «О себе: тревожная девушка. О тебе: 55 пунктов, каким ты не должен быть. Удачи попасть к психотерапевту», «54 пункт: Не дыши, не чихай, не существуй», — прокомментировали анкету Макаровой юзеры.

Однако нашлись и те, кто поддержал девушку. «Да в принципе все адекватное. Пиши», «Отличная женщина! Если бы не моя игровая и алкогольная зависимость, то написал бы!» — прокомментировали они.

Ранее о неадекватных требованиях к московским домработницам рассказал журналист и историк Валерий Бурт.