Стало известно о неадекватных требованиях к московским домработницам

О неадекватных требованиях к московским домработницам стало известно «Мосленте». Об этом сообщил журналист и историк Валерий Бурт.

«Порой требуются не только женщины, способные вкусно готовить, держать дом в чистоте и порядке, но и дамы культурные, начитанные, умеющие рисовать, музицировать, обученные чужим языкам. И, конечно, чтобы были милы, обходительны и так далее — следом было еще полдюжины условий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в одной из московских газет и правда было объявление с большим количеством требований. Однако оно вскоре исчезло, видимо, нашлась такая умелица.

Ранее экс-сотрудница клининговой службы раскрыла заработок домработниц в Москве. Чтобы в месяц выходило 30 тысяч, приходилось работать без выходных.