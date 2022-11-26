00:12, 26 ноября 2022
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Стало известно о неадекватных требованиях к московским домработницам
Фото: No Revisions / Unsplash
О неадекватных требованиях к московским домработницам стало известно «Мосленте». Об этом сообщил журналист и историк Валерий Бурт.
«Порой требуются не только женщины, способные вкусно готовить, держать дом в чистоте и порядке, но и дамы культурные, начитанные, умеющие рисовать, музицировать, обученные чужим языкам. И, конечно, чтобы были милы, обходительны и так далее — следом было еще полдюжины условий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в одной из московских газет и правда было объявление с большим количеством требований. Однако оно вскоре исчезло, видимо, нашлась такая умелица.
Ранее экс-сотрудница клининговой службы раскрыла заработок домработниц в Москве. Чтобы в месяц выходило 30 тысяч, приходилось работать без выходных.