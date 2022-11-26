Город
00:12, 26 ноября 2022
1 мин.

Стало известно о неадекватных требованиях к московским домработницам

Стало известно о неадекватных требованиях к московским домработницам
Фото: No Revisions / Unsplash

О неадекватных требованиях к московским домработницам стало известно «Мосленте». Об этом сообщил журналист и историк Валерий Бурт.

«Порой требуются не только женщины, способные вкусно готовить, держать дом в чистоте и порядке, но и дамы культурные, начитанные, умеющие рисовать, музицировать, обученные чужим языкам. И, конечно, чтобы были милы, обходительны и так далее — следом было еще полдюжины условий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в одной из московских газет и правда было объявление с большим количеством требований. Однако оно вскоре исчезло, видимо, нашлась такая умелица.

Ранее экс-сотрудница клининговой службы раскрыла заработок домработниц в Москве. Чтобы в месяц выходило 30 тысяч, приходилось работать без выходных.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.