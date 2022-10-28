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00:13, 28 октября 2022
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Названа самая требовательная аудитория московских экскурсоводов

Названа самая требовательная аудитория московских экскурсоводов
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Самую требовательную аудиторию московских экскурсоводов «Мосленте» назвала эксперт Елена Крыжановская. По ее словам, это дети.

«Детская аудитория в какой-то степени самая требовательная. Их нужно уметь заинтересовать, захватить их внимание», — сказала она.

Экскурсовод отмечает, что для такой публики нужно делать больше интерактива, а скучная подача информации может пагубно повлиять на желание посещать культурные учреждения в будущем. Крыжановская считает, что юным слушателям следует давать информацию постепенно и дозированно, чтобы не перегрузить их.

Ранее известные рестораторы северной столицы Дмитрий Блинов и Ренат Маликов назвали основные отличия московских посетителей от питерских.

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