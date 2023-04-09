Баста с Джиганом повторили трендовые движения в танце
Опубликовано видео танца рэперов Басты и Джигана.
Рэпер Баста опубликовал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), видеофрагмент из нового выпуска шоу «Вопрос ребром».
«Когда хорошим танцорам что-то мешает», — подписал Баста ролик, на кадрах которого станцевал со своим гостем рэпером Джиганом. Они повторили ставшие трендом движения танца главной героини сериала о семье Аддамс «Уэнсдэй».
«Какие классные оба. Вам очень идет этот танец», «Отличные оба», «Огонь», «Какие милые», «Я считаю, это идеально», «Лучшие», «Красавчики», «Позитив», «Зажгли», «Какие клевые», — прокомментировали пользователи сети.
Ранее Джиган пообещал Самойловой быть самым лучшим мужем.