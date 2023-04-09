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16:25, 09 апреля 2023
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Баста с Джиганом повторили трендовые движения в танце

Опубликовано видео танца рэперов Басты и Джигана.

Баста с Джиганом повторили трендовые движения в танце
Кадр: @bastaakanoggano

Рэпер Баста опубликовал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), видеофрагмент из нового выпуска шоу «Вопрос ребром».

«Когда хорошим танцорам что-то мешает», — подписал Баста ролик, на кадрах которого станцевал со своим гостем рэпером Джиганом. Они повторили ставшие трендом движения танца главной героини сериала о семье Аддамс «Уэнсдэй».

«Какие классные оба. Вам очень идет этот танец», «Отличные оба», «Огонь», «Какие милые», «Я считаю, это идеально», «Лучшие», «Красавчики», «Позитив», «Зажгли», «Какие клевые», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее Джиган пообещал Самойловой быть самым лучшим мужем.

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