Баста с Джиганом повторили трендовые движения в танце

Рэпер Баста опубликовал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), видеофрагмент из нового выпуска шоу «Вопрос ребром».

«Когда хорошим танцорам что-то мешает», — подписал Баста ролик, на кадрах которого станцевал со своим гостем рэпером Джиганом. Они повторили ставшие трендом движения танца главной героини сериала о семье Аддамс «Уэнсдэй».