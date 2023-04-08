Джиган пообещал Самойловой быть самым лучшим мужем

В новом выпуске шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» рэпер Джиган пообещал своей жене, модели и бизнесвумен Оксане Самойловой быть самым лучшим мужем и отцом.

Знаменитый артист при свидетелях решил извиниться за то, что «накосячил». Он попросил у супруги прощения и пообещал, что подобное больше не повторится, что он окончательно «завязал с пивком».

«Это было в последний раз. Я даю тебе слово, что буду самым лучшем мужем и папой на свете. Прости меня, я тебя очень сильно люблю и буду любить вечно», — сказал Джиган.

Ранее стало известно, что Самойлова и Джиган перестали жить вместе. Вскоре после этого они выставили на продажу особняк в Подмосковье.