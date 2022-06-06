Названы тренды и антитренды в мебельном интерьере 2022 года

О мебельной моде и тенденциях из прошлого, которые в наши дни уже не актуальны, рассказала «Мосленте» совладелица производства мебели Wellmebel Ирина Голубовская. Главным трендом 2022 года она назвала скругленные края.

«Если в прошлом году покупатели предпочитали диваны прямых форм и без острых углов, то сегодня им больше нравятся мягкая мебель в форме полумесяца, а также кресла и стулья с круглыми спинками. Всевозможные элементы декора тоже стремятся к скруглению», — объяснила Голубовская.

Второй тренд — чистота пространства. На смену большому количеству полок пришли утилитарные системы хранения во всю стену, которые позволяют скрыть все предметы за дверцами.