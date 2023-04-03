15:53, 03 апреля 2023
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Тренер Жулин рассказал о ежедневном дежурстве жены фигуриста Костомарова
Тренер Жулин сообщил о ежедневном дежурстве в палате фигуриста Костомарова его жены.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
О ежедневном дежурстве фигуристки Оксаны Домниной, жены госпитализированного фигуриста Романа Костомарова, рассказал RT известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин. По его словам, Домнина проводит в палате Костомарова почти круглые сутки.
«Человек, который действительно знает о Роме все, — это его жена Оксана. Она проводит с ним почти круглые сутки, домой к детям ездит только ночевать», — сообщил Жулин.
Ранее Жулин рассказал о голосовом сообщении от Костомарова. Находящийся в больнице спортсмен поблагодарил его за поздравления с днем рождения.