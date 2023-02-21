Тренера утонувшей девочки-синхронистки приговорили к сроку в колонии-поселении

Тренера утонувшей в Подмосковье девочки-синхронистки приговорили к сроку в колонии-поселении на три года 10 месяцев, с лишением права заниматься спортивно-педагогической деятельностью на три года, сообщает Прокуратуреа Московской области. Приговор суда в законную силу не вступил.

«Подольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины, оказывающей тренерские услуги. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в пресс-релизе.

По данным обвинения, женщина была тренером по синхронному плаванию в муниципальном учреждении Подольска, где во время занятий, 18 сентября 2022 года, в бассейне утонула несовершеннолетняя 2008 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ребенок погиб во время тренировки в бассейне.