Житель многоэтажки устроил тренировку на блоке кондиционера за окном

Видеозапись сделали из окна фитнес-клуба, расположенного напротив многоэтажки. Очевидцы иронично предположили, что герою ролика не хватило денег на занятия в спортзале.

Пользователи сети высказали мнение, что мужчина, скорее всего, не в себе, и ему требуется помощь врачей. Некоторым показалось, что он просто захотел прославиться. «Надеюсь, гриф был ненастоящий, иначе он мог кого-то ранить», — заметил один из юзеров в комментариях.

Ранее в Подмосковье ворона сыграла в футбол и попала на видео. Пользователи сети заметили, что многим профессиональным спортсменам не помешало бы взять у птицы мастер-класс.