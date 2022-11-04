В Подмосковье ворона сыграла в футбол и попала на видео

«Да! Ее бы в нашу сборную!», «И никакой [футболист Андрей] Аршавин не нужен», «Спортсменка, комсомолка», — написали юзеры в комментариях. Один из участников дискуссии заметил, что многим профессиональным спортсменам не помешало бы взять у птицы мастер-класс. Другая подписчица канала предположила, что «тренироваться» на крышу в Можайск прилетают разные вороны.

Ранее на видео в Подмосковье попал «снегирь-пьяница». В кадре он сидит на ладони у женщины и не пытается улететь. Один глаз птицы закрыт.