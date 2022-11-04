Город
04:18, 04 ноября 2022
1 мин.

В Подмосковье ворона сыграла в футбол и попала на видео

В Подмосковье ворона сыграла в футбол и попала на видео
Кадр: телеграм-канал «Можайский район М125»

Ворона, играющая в футбол на крыше котельной в подмосковном Можайске, попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Можайский район М125».

«Воронель Месси в Можайске! Когда-то на Беловежской, 71 дети закинули мяч на крышу котельной. Теперь каждый день туда прилетает ворона, чтобы потренироваться. Хочет войти в нашу сборную, наверное», — написал автор поста.

«Да! Ее бы в нашу сборную!», «И никакой [футболист Андрей] Аршавин не нужен», «Спортсменка, комсомолка», — написали юзеры в комментариях. Один из участников дискуссии заметил, что многим профессиональным спортсменам не помешало бы взять у птицы мастер-класс. Другая подписчица канала предположила, что «тренироваться» на крышу в Можайск прилетают разные вороны.

Ранее на видео в Подмосковье попал «снегирь-пьяница». В кадре он сидит на ладони у женщины и не пытается улететь. Один глаз птицы закрыт.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.