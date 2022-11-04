В Подмосковье ворона сыграла в футбол и попала на видео
Ворона, играющая в футбол на крыше котельной в подмосковном Можайске, попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Можайский район М125».
«Воронель Месси в Можайске! Когда-то на Беловежской, 71 дети закинули мяч на крышу котельной. Теперь каждый день туда прилетает ворона, чтобы потренироваться. Хочет войти в нашу сборную, наверное», — написал автор поста.
«Да! Ее бы в нашу сборную!», «И никакой [футболист Андрей] Аршавин не нужен», «Спортсменка, комсомолка», — написали юзеры в комментариях. Один из участников дискуссии заметил, что многим профессиональным спортсменам не помешало бы взять у птицы мастер-класс. Другая подписчица канала предположила, что «тренироваться» на крышу в Можайск прилетают разные вороны.
Ранее на видео в Подмосковье попал «снегирь-пьяница». В кадре он сидит на ладони у женщины и не пытается улететь. Один глаз птицы закрыт.