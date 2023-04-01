Треш-блогер вышел на связь после задержания за осквернение иконы

20-летний треш-блогер Станислав Базаров вышел на связь после задержания и попросил прощения за осквернение иконы, передает телеканал РЕН ТВ.

Раскаявшийся стример, плача на камеру, назвал свой поступок ужасным. Базаров также признался, что не знает, как теперь ему находиться в обществе после содеянного, и что он «не достоин жизни».

О задержании Базарова стало известно 30 марта. По данным следствия, он снял видео, на котором осквернил икону. На него завели два уголовных дела за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов.