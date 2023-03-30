Треш-блогера задержали в Москве за надругательство над иконой

Треш-блогера Станислава Базарова задержали в Москве за надругательство над иконой, сообщает ГСУ СК России по столице. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

По данным следствия, во вторник, 28 марта, находящийся в квартире в Зеленограде 20-летний блогер снял видео, на котором осквернил икону, а после разместил ролик в открытом доступе в интернете.

На следующий день он попытался улететь из России, но был задержан в аэропорту.

Ранее в Москве задержали закопавшего свиную голову на месте предполагаемого строительства мечети.