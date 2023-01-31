Третьяковку обяжут отчитаться о соответствии выставок традиционным ценностям

От Третьяковской галереи потребовали отчитаться о соответствии выставок традиционным ценностям из указа Президента России от 9 ноября 2022 года № 809, сообщает The Moscow Times со ссылкой на письмо замдиректора департамента музеев и внешних связей ведомства Наталии Чечель. Она потребовала от гендиректора учреждения Зельфиры Трегуловой подготовить ответ на жалобу россиянина Сергея Шадрина, поступившую в Минкульт.

«Мы имеем дело с типичным советским способом борьбы с неугодным искусством — якобы письмом из народа, которому дается официальный ход», — цитирует издание реакцию анонимного сотрудника галереи на жалобу.

По данным The Moscow Times, Шадрин пожаловался, что экспозиция Третьяковки якобы не соответствует государственной политике по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Он утверждает, что состоящий из 13 полотен цикл «Тайная вечеря» якобы некорректно представляет личность Иуды. Кроме того, в экспонатах второй половины ХХ века ему не понравились сцены похорон, употребления алкоголя и «волюнтаристские интерпретации» образов российских правителей и деятелей культуры.

Особое возмущение посетителя Третьяковки вызвала и статуя Пьеты, созданная в 1978 году скульптором Александром Бургановым. Изображение Богородицы без головы показалась мужчине «дьявольской интерпретацией» религиозного сюжета.

Ранее отношение администрации Третьяковской галереи к своим сотрудникам раскрыл бывший реставратор музея Алексей Валюшок, который уволился из учреждения около десяти лет назад.