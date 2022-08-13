Психолог назвала пять способов справиться с тревогой

Пять способ справиться с тревогой назвала в разговоре с «Мослентой» практикующий клинический психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Наталия Губарева. Она отметила, что неприятные эмоции в некоторых случаях могут быть полезны.

«Например, при болезни близкого человека тревога помогает сконцентрироваться для своевременной помощи и необходимой поддержки. Другой оттенок несет тревога, испытанная по поводу гипотетических ситуаций. Еще ничего не произошло, все здоровы, но мы начинаем накручивать себя: "А что, если…". В этом варианте тревога серьезно мешает жизни, деморализует и истощает», — пояснила эксперт.

Чтобы минимизировать душевный дискомфорт, Губарева порекомендовала соблюдать режим бодрствования и сна, правильно питаться, двигаться минимум по 30 минут в день, не забывать общаться с людьми и каждый вечер подводить итоги дня. Необходимо выделить минимум пять событий и ситуаций, за которые вы можете быть благодарны.

Чтобы справиться с нахлынувшей тревогой, можно выписать негативные мысли на лист бумаги, попытаться отложить их или прибегнуть к технике заземления. «Найдите пять вещей, которые вы можете увидеть вокруг, назовите их. Дотроньтесь, пощупайте четыре любых предмета, которые есть под рукой. Обратите внимание на три звука, которые вы слышите. Обозначьте их. Почувствуйте два запаха из окружающего. Найдите один предмет, который вы можете попробовать и попробуйте», — описала упражнение Губарева. Не лишним будет определить триггер, запускающий тревогу, и минимизировать контакт с ним.

Ранее практику позитивного мышления порекомендовал психолог Денис Долгов. Он порекомендовал вспоминать счастливые моменты из жизни, на пределе вовлекая все органы чувств.