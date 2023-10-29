Невролог назвал три исследования для профилактики инсульта

Три исследования для профилактики инсульта назвал заведующий неврологическим отделением филиала №3 Балашихинской больницы Дмитрий Иванников. Его рекомендации опубликовала пресс-служба регионального Минздрава.

Прежде всего врач посоветовал вести дневник артериального давления и пульса. Результаты измерений нужно записывать каждый день утром и вечером. Кроме того, нужно фиксировать необычные жалобы на самочувствие. Ведение записей дисциплинирует человека и заставляет его прислушиваться к организму, пояснил эксперт.

Кроме того, раз в полгода-год необходимо проверять уровень глюкозы в крови с помощью анализа. Этот показатель должен быть меньше шести. Повышенный уровень глюкозы плохо сказывается на работе сосудов и мозга.

Аналогично нужно следить и за уровнем холестерина в крови.

Принимать меры по профилактике сердечно-сосудистых болезней Иванников порекомендовал с 30-40 лет.

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