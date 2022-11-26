Стало известно о поведении вышедших замуж за своих нанимателей домработниц

О поведении вышедших замуж за своих нанимателей домработниц стало известно журналисту и историку Валерию Бурту. Он рассказал об этом в своей статье на портале «Мослента».

«Случалось, кухарки входили в дома слугами, а становились хозяйками. Так обычно происходило, когда женщина начинала служить одинокому господину — вдовцу или неженатому. Состоятельный хозяин, основательно заскучавший, уже не чаявший отыскать свое счастье, вдруг начинал приглядываться к своей кухарке», — пишет автор.

Если работница была не только обаятельной, но и ловкой, хорошо готовила, много не разговаривала, барин начинал относиться к ней по-особенному. Чувствуя его внимание, женщина понимала, что главное — «не спугнуть добычу». Она кокетливо водила плечами, смущенно улыбалась. В итоге дело нередко заканчивалось предложением руки и сердца.

После свадьбы кухарка становилась «деловой и решительной хозяйкой». «Она денно и нощно заботилась о своем любезном супруге — кормила его вкусностями, радела о здоровье, выводила на вечерние моционы. Чтобы не ввести его в соблазн, она нанимала в кухарки женщин худосочных, невзрачных, мимо которых равнодушно скользил его взор», — рассказывает Бурт.

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