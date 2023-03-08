Психолог назвала три неудачных подарка на 8 Марта

Три неудачных подарка на 8 Марта назвала «Мосленте» психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ольга Заводилина. Она порекомендовала ориентироваться на вкусы человека.

«Если вы знаете, что женщине точно не нравятся розы, не нужно дарить именно эти цветы, даже если вы большой поклонник белых роз», — пояснила эксперт.

При этом лучше не выбирать презент, который не нравится самому дарителю. «Если у вас есть неприязнь к определенному парфюму, которым пользуется женщина, то не стоит дарить именно эти духи. Она сама сможет приобрести полюбившийся аромат», — отметила Заводилина.

Отдельно психолог акцентировала внимание на передаривании подарков. Она заявила, что не стоит вручать женщине вещи, не предназначенные специально для нее. «Иначе можно попасть в неприятную для себя ситуацию», — предупредила эксперт.

Заводилина также рассказала, как сделать удачный подарок. Для этого, по ее словам, необходимо слушать подсказки от женщины, но при это учитывать свои возможности. «Да, можно, как в песне, подарить миллион алых роз. При этом остаться без дома и без работы. И такой подарок не принесет никому счастья», — заключила психолог.

Ранее треть москвичей назвали глупой традицией дарение цветов на 8 Марта. Еще 19 процентов признались, что для них такой подарок выйдет очень дорогим, поэтому они тоже откажутся от покупки цветов.