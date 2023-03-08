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09:39, 08 марта 2023
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Треть москвичей назвали цветы на 8 Марта глупой традицией

29 опрошенных москвичей назвали цветы на 8 Марта глупой традицией.

Треть москвичей назвали цветы на 8 Марта глупой традицией
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Свое отношение к цветам в качестве подарка на 8 Марта москвичи раскрыли в опросе «Мосленты». Почти треть опрошенных считает эту традицию глупой.

Еще 19 процентов признались, что для них такой подарок выйдет очень дорого, поэтому они тоже откажутся от покупки цветов. 37 процентов признались, что будут дарить цветы на Международный женский день. Еще 15 процентов рассказали, что собираются подарить букет, иначе на них обидятся.

Ранее было опубликовано фото букетов от сотрудников МЧС пассажиркам столичного метро.

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