Доктор Мясников раскрыл три правила мытья рук

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1» раскрыл три правила мытья рук. По его словам, вопрос гигиены особенно важен во время летних путешествий.

Врач отметил, что мыть руки надо не менее 30 секунд. При этом важно промывать кожу между пальцами и под ногтями. В общественном месте лучше воспользоваться жидким мылом, так как на брусковом остаются микробы.

Санитайзеры для рук не стоит использовать каждый день, предупредил доктор. Они сушат кожу и убивают собственные полезные микроорганизмы. Кроме того, санитайзеры содержат минимальное количество антибиотика, и при частом использовании средства к нему может развиться резистентность.

При мытье рук необходимо снимать украшения и часы. На их внутренней поверхности скапливается грязь, поэтому кольца, браслеты и другие аксессуары необходимо чистить и дезинфицировать.

«От инфекционного поноса, по сути, от немытых рук, в год умирает два миллиона детей. Не только инфекционный понос, масса болезней передается таким, к сожалению, путем, так что относитесь к этому серьезно. Мелочей тут нет, летом во всяком случае», — заключил Мясников.

Ранее Мясников назвал важный критерий оценки самочувствия в жару.