Известный иммунолог назвал три правила грамотной вакцинации от гриппа

Три правила грамотной вакцинации от гриппа и других инфекционных заболеваний назвал в своем Telegram-канале известный иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус.

«Вакцинация — это медицинская процедура, а любая медицинская процедура, любое действие человека потенциально может нести в себе какие-то опасности», — сказал врач. Он посоветовал не доверяться в этом вопросе кому попало.

Иммунолог привел три правила вакцинации «по Продеусу». Первое: вакцинация должна делаться специалистом именно в этом вопросе, который четко понимает, что делает.

«Пункт второй: человек, которому делают прививку, будь то взрослый или ребенок, должен быть в оптимальном состоянии здоровья, чтобы эффект вакцинации был наилучшим», — продолжил Продеус. Третье важное правило: вакцинация должна быть сделана качественным прививочным материалом.

Важно помнить, что даже прививки, сделанные в детстве, не вечны, многие нужно регулярно делать вновь, добавил Продеус. Он посоветовал своим фолловерам найти в интернете календарь прививок и подробно ознакомиться с ним.

Врач сообщил, что сейчас наиболее актуальной является прививка от гриппа. «Да, лучше всего было бы привиться от гриппа в сентябре, но и сейчас не поздно, сейчас его сезон в разгаре. Да и в марте будет не поздно», — сказал он. Иммунолог уточнил, что прививаться от гриппа стоит в том числе кормящим матерям: это единственная возможность защитить от вируса детей до шести месяцев, которых вакцинировать нельзя.

Ранее Продеус назвал опасные причины кашля. «Причины затяжного, надсадного кашля чаще всего бывают серьезные. Это хронические инфекции по типу коклюша, онкологические заболевания, прием некоторых сердечных препаратов и гастроэзофагеальный рефлюкс», — сказал врач.