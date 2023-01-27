Врач назвала три неочевидных признака болезни печени

Болезни печени часто сопровождаются внезапной потерей аппетита, добавила Малиновская. Люди, которые ранее не жаловались подобные проблемы, могут начать отказываться от привычной еды и даже терять в весе.

Еще один признак, который редко связывают с заболеваниями печени, — нарушения памяти и концентрации внимания. Неполноценно работающая печень неспособна вовремя выводить из организма токсины. Они накапливаются в теле, мешая органам, в том числе и головному мозгу, нормально фунционировать, внимательность и способность концентрироваться на важных задачах из-за этого снижаются.