Врач назвала три неочевидных признака болезни печени
Три неочевидных признака болезни печени назвала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, главная опасность таких заболеваний в том, что на ранних стадиях они протекают совсем или почти бессимптомно.
«Часто возникновение заболеваний печени связывают со злоупотреблением алкоголем, однако спиртное — не единственный фактор риска. Одна из распространенных проблем — неалкогольная жировая болезнь печени, которая развивается на фоне избыточного веса и сахарного диабета», — сказала она.
Врач добавила, что нередко люди узнают о болезни только когда признаки становятся настолько явными, что игнорировать их невозможно. Например, желтеет кожа или накапливается жидкость в брюшной полости.
«Боль для болезней печени нетипична. Печень лишена нервных окончаний и потому не может болеть. Проблемы с этим органом проявляются иначе, например, возникают нарушения в работе пищеварительной системы. Их появление, особенно если раньше ничего подобного не наблюдалось — повод для обращения к врачу», — обяснила эксперт.
Болезни печени часто сопровождаются внезапной потерей аппетита, добавила Малиновская. Люди, которые ранее не жаловались подобные проблемы, могут начать отказываться от привычной еды и даже терять в весе.
Еще один признак, который редко связывают с заболеваниями печени, — нарушения памяти и концентрации внимания. Неполноценно работающая печень неспособна вовремя выводить из организма токсины. Они накапливаются в теле, мешая органам, в том числе и головному мозгу, нормально фунционировать, внимательность и способность концентрироваться на важных задачах из-за этого снижаются.
Симптомами повреждения печени могут быть отеки, повышенная кровоточивость, желтизна кожи и склер, ощущение тяжести в правом подреберье
«Появление одного или нескольких таких признаков — повод для обращения к врачу и обследования. Для обнаружения проблем с печенью достаточно простых лабораторных исследований. Кроме того, целесообразно сдать общий анализ крови и анализ на вирусные гепатиты», — заключила Малиновская.
Ранее продукты, которые могут способствовать восстановлению печени, назвали в эфире программы «Жить здорово!» ведущие врач-терапевт Елена Малышева, врач-офтальмолог Михаил Коновалов и приглашенный специалист по психологии питания, блогер Дарья Валентинова.