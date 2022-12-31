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08:38, 31 декабря 2022
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Диетолог рассказала три простых правила для профилактики переедания

Диетолог рассказала три простых правила для профилактики переедания
Фото: Unsplash

Три простых правила для профилактики переедания рассказала эксперт Роскачества, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.

«Существует правило двух стаканов: перед застольем выпиваем два стакана простой воды без газа или минеральной воды. Этот элементарный прием поможет приглушить чувство голода и не набрасываться на закуски, четко понять, что именно вы хотите съесть и в каком количестве. К тому же часто мы путаем жажду с голодом, из-за чего случается переедание», — сказала эксперт.

Также Ивашкевич рассказала о правиле двух ложек, которое позволяет попробовать все блюда на новогоднем столе и не переесть. Она посоветовала взять по две столовые ложки или по три вилки каждого салата или закуски, а, если салатов на столе не больше трех, можно съесть по пять вилок каждого.

Есть и правило половины тарелки: ровно такой объем посуды следует заполнить овощами без соуса, что позволит получить энергию и полезные вещества из низкокалорийных продуктов, отметила специалист.

Ранее Малышева и Продеус назвали главную ошибку перед новогодним застольем. Они отметили, что 31 декабря не стоит голодать.

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